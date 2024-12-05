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Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı
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Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı ve 3 uzun namlulu tüfek ile çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Siverek ilçesinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Operasyonda 3 uzun namlulu tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, farklı silahlara ait 9 şarjör ve 197 merminin ele geçirildiğini belirten Vali Şıldak, 3 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
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