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Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 27 Gözaltı

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 27 Gözaltı
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Şanlıurfa'da jandarma ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik düzenledikleri operasyonlarda 27 şüpheliyi gözaltına aldı. Ele geçirilen silahlar arasında 9 uzun namlulu silah, 18 tabanca ve 9 av tüfeği yer alıyor.

ŞANLIURFA'da jandarmanın Siverek ve Viranşehir'de silah kaçakçılığına yönelik operasyonlarında, bazalt taşları ve bahçe duvarları altında gizlenmiş çok sayıda silah ele geçirildi. Operasyonda toplam 27 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah satışı ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik kent genelinde çalışma başlattı. Teknik ve fiziki çalışmaların ardından Siverek ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma özel harekat ve istihbarat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, bazalt taşlıklar ve bahçe duvarları altındaki alanlarda dedektör köpekle yapılan aramalarda; 9 uzun namlulu silah, 18 tabanca, 9 av tüfeği, 1 keskin nişancı silahı dürbünü, 1396 mermi ve bu silahlara ait 20 şarjör ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el koyan ekipler, silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 20 şüpheliyi yakaladı. Operasyon kapsamında ayrıca farklı suçlardan aranan 7 şüpheli de yakalandı. Gözaltına alınan toplam 27 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şanlıurfa Operasyon Jandarma

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