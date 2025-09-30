Haberler

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında

Güncelleme:
Haliliye ilçesinde düzenlenen operasyonda piyade tüfeği, av tüfeği, tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silah kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, piyade tüfeği, av tüfeği, tabanca, 4 şarjör, 252 fişek ele geçirdi ve 2 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
