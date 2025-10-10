Haberler

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma tarafından yapılan aramalarda çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Siverek, Eyyübiye ve Birecik ilçelerinde silah kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 1 piyade tüfeği, 10 av tüfeği, 2 tabanca, 12 şarjör, 290 farklı çap ve ebatlarda fişek ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
