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Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı
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Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen operasyonda 44 av tüfeği, çeşitli tabancalar ve havalı tüfekler ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Vali, Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçede 3 adrese operasyon yapıldığını bildirdi.

Yapılan aramalarda, 44 av tüfeği, tabanca, 20 kurusıkı tabanca, 8 havalı tüfek ele geçirildiğini ifade eden Şıldak, 2 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
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