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Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı
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Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla 2 şüpheli gözaltına alındı. Yasa dışı silahlanmayla mücadele kapsamında, 3 tabanca, 7 şarjör ve 79 mermi ele geçirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele" kapsamında Karaköprü ve Bozova ilçelerinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3 tabanca, 7 şarjör, 79 mermi, 2 tabanca kasası, 5 tabanca üst kapağı, tabanca iğnesi, 2 tabanca horozu, tabanca tetiği, tabanca yayı, 2 tabanca kabzesi ile 4 silah parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel

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