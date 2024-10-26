Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla 2 şüpheli gözaltına alındı. Yasa dışı silahlanmayla mücadele kapsamında, 3 tabanca, 7 şarjör ve 79 mermi ele geçirildi.
Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele" kapsamında Karaköprü ve Bozova ilçelerinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 3 tabanca, 7 şarjör, 79 mermi, 2 tabanca kasası, 5 tabanca üst kapağı, tabanca iğnesi, 2 tabanca horozu, tabanca tetiği, tabanca yayı, 2 tabanca kabzesi ile 4 silah parçası ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü.