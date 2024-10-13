Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

Değişim mesajı veren Erdoğan'ın listesinin başında 2 isim var

Köfteci Yusuf ile ilgili isyan ettiren detay CHP'yi harekete geçirdi

Oyuncak ve bisiklete vergi geliyor mu? Kafa karıştıran madde netleşti

Sedat Peker "Bu çok büyük bir tehlike" sözleriyle uyardı