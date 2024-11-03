Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 105 Tüfek Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 105 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin silah kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekiplerce 105 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.