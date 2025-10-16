Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı

Şanlıurfa'nın Siverek ve Viranşehir ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında iki ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla adreslerde yapılan aramalarda, piyade tüfeği, av tüfeği, tabanca ile 2 şarjör ve 22 farklı çap ve ebatlarda fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.