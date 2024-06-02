Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 7 tabanca, 2 uzun namlulu silah, 12 şarjör, 82 fişek ile 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede belirledikleri 9 adrese, silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda, 7 tabanca, 2 uzun namlulu silah, 12 şarjör, 82 fişek ile 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Operasyonda 7 şüpheli yakalandı.