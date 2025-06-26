Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılarına Operasyon: 5 Gözaltı
Jandarma, Şanlıurfa'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla silah kaçakçılığı yapan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve mermiler ele geçirildi.
ŞANLIURFA'da jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekiplerin yaptığı aramalarda; 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 4 tabanca şarjörü, 128 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel