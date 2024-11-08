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Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılarına Operasyon: 5 Gözaltı

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılarına Operasyon: 5 Gözaltı
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Şanlıurfa'da jandarma, silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda saman balyaları ile gizlenmiş çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirdi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda saman balyaları ile taş ve toprak altına gizlenmiş çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silahlanmanın önüne geçmek için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonrası Viranşehir ilçesinde 6 adrese operasyon düzenledi. Termal kameraların kullanıldığı aramalarda saman balyaları, taş ve toprak altında gizlenmiş 8 tüfek, 3 tabanca, 2 el bombası, 15 şarjör ve 614 mermi ele geçirildi. Silah ve mühimmata el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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