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Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılarına Operasyon: 3 Gözaltı

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Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında kırsal Örgülü, Bakırca ve Canpolat mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 1 uzun namlulu silah, 4 tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 214 mermi, 13 şarjör ve çalıntı olduğu belirlenen 1 motosiklet ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.C. H.S. ile L.G. işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel

Kaçakçılık Operasyon Politika Güvenlik 3-sayfa Siverek Güncel Suç

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