Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılarına Büyük Darbe

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucunda Viranşehir ilçesi kırsalındaki 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; çamaşır makinesi içinde, toprak ve bazalt taşların altında, yöresel kıyafet içerisine gizlenmiş halde silah ve mühimmat buldu. Operasyon kapsamında toplam 5 Kalaşnikof piyade tüfeği, 13 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 35 farklı silaha ait şarjör ve 2 bin 590 çeşitli çap ve ebatlarda fişek ele geçirildi. Silah ile mühimmata el konulurken, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel