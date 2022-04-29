Şanlıurfa'da şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi - Haberler

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Şanlıurfa'da şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi

AA - Bilal Gerez - Güncel
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Şanlıurfa'da şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu su baskınlarına neden oldu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu su baskınlarına neden oldu.

İlçede akşam saatlerinde başlayan yağmur yerini dolu ve sağanağa bıraktı. Kuvvetli yağış nedeniyle cadde ile sokakları su kapladı. İlçe merkezindeki 779. sokakta iki aracın bir kısmı su içerisinde kalırken, bazı evlerde su baskını oluştu.

Kırsal mahallede oluşan su baskını nedeniyle bazı kanatlı hayvanlar telef oldu.

AFAD ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, baskın olan bölgelerde suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Bölgedeki çalışmaları yerinden inceleyen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin daha sonra sosyal medya hesabından paylaşımda vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Erin, ilgili kurumların bütün imkanları ile sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

AA / Bilal Gerez - Güncel

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