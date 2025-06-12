Şanlıurfa'da Şiddetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, işyerlerinin çatısını uçururken direkleri devirdi ve trafikte zorluklara neden oldu.

Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, direkleri devirdi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, direkler devrildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. İlçeyi toza dumana katan rüzgar, bir işyerinin çatısının uçmasına neden oldu. Yol kenarındaki direkleri de deviren rüzgar, çanak antenleri uçurdu. Vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken araç sürücüleri ise trafikte ilerlemekte zorlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BİLGİN - Güncel
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