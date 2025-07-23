Şanlıurfa'da Sıcaklık 51 Dereceye Ulaştı

Şanlıurfa'da Sıcaklık 51 Dereceye Ulaştı
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Şanlıurfa'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar serinlemek için parklara ve havuzlara yönelirken, buz satışı yapanlar ise talebin arttığını belirtiyor.

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden Şanlıurfa'da termometreler 51 dereceyi gösterdi.

Kentte sıcak hava, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Sıcaktan korunmak isteyenler, parklarda ve ağaç gölgeliklerinde serinlemeyi tercih etti.

Kimileri şapka kullanarak, kimileri ise havuzlarda serinlemeye çalıştı.

Sıcaklık nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında sakinlik gözlendi.

Buz satışı yapan Recep Toprak, AA muhabirine, talebin arttığını, günlük yaklaşık 7 ton buz sattıklarını söyledi.

Toprak, sezonluk iş yaptıkları için sıcaklığın işlerine yaradığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
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