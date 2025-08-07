Şanlıurfa'da Sıcaklık 50 Dereceyi Aştı

Şanlıurfa'da Sıcaklık 50 Dereceyi Aştı
Şanlıurfa'da termometreler 50 dereceyi göstererek hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte vatandaşlar serinlemek için yeşil alanlara yöneliyor.

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 50 dereceyi gösterdi.

Kentte etkisini sürdüren kavurucu sıcaklar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Atatürk Bulvarı'nda bulunan termometre 50 dereceyi gösterirken sıcaktan korunmak isteyenler, yeşil alanlarda, parklarda ve ağaç gölgeliklerinde serinlemeyi tercih etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi otobüslerinin toplandığı son durakta bekleyen vatandaşlar ise soğuk buharlı su püskürtme sistemiyle serinledi.

Sıcaklık nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında sakinlik gözlendi.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
