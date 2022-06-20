Şanlıurfa'da sıcak havada buz satışları iki katına çıktı - Haberler

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Şanlıurfa'da sıcak havada buz satışları iki katına çıktı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Şanlıurfa'da sıcak havada buz satışları iki katına çıktı

Şanlıurfa'da hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla buz satışları iki katına çıktı.

Şanlıurfa'da hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla buz satışları iki katına çıktı.

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da buz sezonu devam ediyor. Buz üreticileri, soğuk hava depolarında özel makinelerde ürettiği buz kalıplarını, lokantalar başta olmak üzere ev, fırın ve şerbetçiler gibi birçok yere servis ediyor. 8 ila 15 kiloluk buz kalıpları, 12 ila 20 lira arasında satışa sunuluyor. Şanlıurfa genelinde bulunan 6 buz üretim fabrikasında, günlük 50 tonun üzerinde buz satışının yapıldığı bildirildi.

Kentte baba mesleğini sürdüren Mehmet Okkaş, kurduğu soğuk hava deposunda ürettiği kalıp buzları satarak hem istihdama hem de aile geçimine katkı sağlıyor. Son günlerde sıcak havanın 40 derecenin üzerine çıkmasıyla buz satışları iki katına çıktı.

KAVURUCU SICAKLAR BUZ SATIŞINI ARTTIRDI

Şanlıurfa'da buz üreticisi Mehmet Okkaş, "Şanlıurfa'da kavurucu sıcakların gelmesiyle buza yoğun bir artış yaşanıyor. Biz burada poşetlere, kalıplara su doldurup buz yapıyoruz. Oluşan buzları da cici bici satanlara, limonata satanlara, lokantalara, kafelere, fırınlara gibi çeşitli esnaflara satışını yapıyoruz. Malum havalar çok sıcak olduğu için buza da rağbet artıyor. Yaklaşık 45 yıldır bu mesleği yapıyorum. Benim babam meyan şerbetçisidir. Ben de son 5 yıldır buz işi yapıyorum. Kavurucu sıcakların etkisinden dolayı Şanlıurfa'da buza yoğun ilgi var. Ben de bunu ticaretle değerlendiriyorum" dedi.

Limonata satıcısı Yasin Çoban da "Dünya çok sıcak, milletimizin içi yanıyor. Ben de buz alıp, limonata gibi içeceklerin içine katıyorum" diye konuştu.

(Ahmet Kolsuz /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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