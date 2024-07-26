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Şanlıurfa'da Sıcak Hava Uyarısı

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Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü şehirlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 44 dereceyi gösteriyor. Vatandaşlar parklarda ve gölgeliklerde sıcaktan korunmaya çalışıyor. Kardiyoloji uzmanı ise kalp rahatsızlığı olanların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü şehirler arasında bulunan Şanlıurfa'da termometreler 44 dereceyi gösterdi.

Kentte bazı vatandaşların parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki gölgeliklerde sıcaktan korunmaya çalıştığı görüldü.

Harran Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Halil Fedai, sıcak havalarla ilgili vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kavurucu havalarda özellikle kalp rahatsızlığı bulunanların daha dikkatli olması gerektiğini belirten Fedai, vatandaşların 10.00-16.00 saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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