Şanlıurfa'da Sıcak Hava Etkisini Gösteriyor
Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 41 dereceyi gösteriyor. Vatandaşlar serinlemek için Balıklıgöl çevresi ve gölgelik alanlarda sıcaktan korunmaya çalışıyor. Tarihi çarşılar bölgesinde ise vantilatörler hizmet veriyor.
Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasındaki Şanlıurfa'da, termometreler 41 dereceyi gösterdi.
Kentte vatandaşlar serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresi ile gölgelik alanlarda sıcaktan korunmaya çalışıyor.
Tarihi çarşılar bölgesinde ise rahat şekilde alışveriş yapılmasını sağlamak için kurulan vantilatörler hizmet veriyor.