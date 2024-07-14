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Şanlıurfa'da Sıcak Hava Etkisini Gösteriyor

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Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 42 dereceyi gösteriyor. Vatandaşlar serinlemek için yeşil alan ve göl kenarlarını tercih ediyor.

Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında yer alan Şanlıurfa'da, termometreler 42 dereceyi gösterdi.

Kentte, vatandaşlar serinlemek için yeşil alan ve göl kenarındaki alanları tercih ediyor.

Abdülkadir Elçi, AA muhabirine, 65 yaşında olduğunu belirterek, "Bugün hava çok sıcak. Yani sıcaklık 45 dereceyi geçmiş vaziyette gölün kenarında dinleniyorum. Burası biraz daha serin." dedi.

Sıcak havanın hafta boyunca kentte 40 derecenin üzerinde olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Türkiye Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

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