Şanlıurfa'da Sıcak Hava Etkiliyor
Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 43 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar serinlemek için Balıklıgöl çevresi ve gölgelik alanları tercih ederken, bazı çocuklar tarımsal sulama kanallarında serinlemeye çalıştı.
Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasındaki Şanlıurfa'da termometreler 43 dereceyi gösterdi.
Kentte, vatandaşlar serinlemek için Balıklıgöl çevresi ile benzeri gölgelik alanları tercih etti.
Sıcaktan bunalan bazı çocukların ise tarımsal sulamada kullanılan kanallarda serinlemeye çalıştığı görüldü.