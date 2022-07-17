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ŞANLIURFA - Sıcak hava bunaltıyor

AA - Rauf Maltaş - Güncel
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Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da sıcak hava, hayatı olumsuz etkiliyor.

Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da sıcak hava, hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının 41 derece olarak ölçüldüğü kentte vatandaşlar parklarda ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda sıcaktan korunmaya çalışıyor.

Kentte, cadde ve sokaklarda insan ve araç hareketliliğinin az olduğu görülüyor.

Vatandaşlar vakit geçirmek için gölgelik alanları tercih ediyor.

Bazı çocukların ise tehlikeli olmasına rağmen süs havuzlarında serinlemeye çalıştığı gözlendi.

Öte yandan kentte sıcaktan bunalanlar vatandaşlar da belediye havuzlarına ilgi gösteriyor.

AA / Rauf Maltaş - Güncel

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