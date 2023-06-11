Şanlıurfa'da Servisçiler Esnaf Odası seçiminde kavga çıktı, seçimler ertelendi

Şanlıurfa'da yeni kurulan Serviçiler Esnaf Odası'nın yeni başkanının belirlenmesi için yapılan seçimde kavga çıktı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kavga nedeniyle seçimler ertelendi.

ŞANLIURFA'da yeni kurulan Serviçiler Esnaf Odası'nın yeni başkanının belirlenmesi için yapılan seçimde kavga çıktı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kavga nedeniyle seçimler ertelendi.

Şanlıurfa'da yeni kurulan ve 506 üyesi bulunan Servisçiler Esnaf Odası yeni başkanını seçmek için Ziraat Odası'nda sandığa gitti. Kurucu başkan İbrahim Halil Karacabey ile Murat Avcı'nın yarıştığı seçimlerde üyelerden imza toplamadan, seçimlerin ertelenmesini isteyen Avcı ile diğer üyeler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine Avcı'nın tarafları seçim yapıldığı Ziraat Odası'nın bahçesinde toplandı. Cep telefonu kamerasına yansıyan arbedede taraflar, araya giren diğer üyeler tarafından yatıştırıldı. Yaşanan kavga üzerine seçimler yeterli çoğunluk sağlanmadığı gerekçesiyle önümüzdeki haftaya ertelendi.

Polisin önlem aldığı kongrede Şanlıurfa Servişçiler Esnaf Odası'nın kurucu başkanı İbrahim Halil Karacabey, seçimlerin barışçıl bir ortamda yapılması için üyelere sükunet çağrısında bulundu. (DHA)