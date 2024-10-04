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Şanlıurfa'da Servis Minibüsünden Düşen Öğrenci Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Servis Minibüsünden Düşen Öğrenci Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir servis minibüsünden düşen 8'inci sınıf öğrencisi Elif Tekin, geçtiğimiz akşam feci bir kaza sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'da, hareket halindeki servis minibüsünden düşen 8'inci sınıf öğrencisi Elif Tekin (14), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Suruç ilçesi Ekili Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ceylan (35), yönetimindeki 63 ACB 976 plakalı servis minibüsü ile öğrencileri evlerine bıraktığı sırada, Saygın Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Elif Tekin, bir anda dengesini kaybedip kapısı açık olan araçtan düştü. Minibüsün altında kalıp yaralanan Elif Tekin, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından, servis minibüsü sürücüsü Mehmet Ceylan gözaltına alınırken; Elif Tekin'in cenazesi ise otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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