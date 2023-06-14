Şanlıurfa'da Servis Minibüsü ile Tır Çarpıştı: 7 Öğretmen Yaralandı

Şanlıurfa- Viranşehir kara yolunun Çamlıdere mevkisinde meydana gelen kazada, öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile tır çarpıştı. Kazada 7 öğretmen yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.