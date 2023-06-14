Şanlıurfa'da Servis Minibüsü ile Tır Çarpıştı: 7 Öğretmen Yaralandı
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Şanlıurfa- Viranşehir kara yolunun Çamlıdere mevkisinde meydana gelen kazada, öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile tır çarpıştı. Kazada 7 öğretmen yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile tırın çarpışması sonucu 7 öğretmen yaralandı.
Kaza, Şanlıurfa- Viranşehir kara yolunun Çamlıdere mevkisinde meydana geldi. Henüz sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 63 S 0940 plakalı okul servis minibüsü ile 47 AZ 654 plakalı tır çarpıştı. Kazada servis minibüsündeki 7 öğretmen yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralı öğretmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA