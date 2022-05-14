ŞANLIURFA'DA SERKAN BALCI KONSERİ - Haberler

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen halk konserinde sahne alan sanatçı Selçuk Balcı, coşkulu bir gece yaşattı. Sahnede Karadeniz ve Urfa türkülerini seslendiren sanatçıya eşlik eden izleyiciler, halay ve horon oynayarak eşlik etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Viranşehir Belediyesince kültürel ve sosyal faaliyetleri kapsamında etkinlik düzenlendi. Şehit Ahmet Oktay Günak Parkında düzenlenen etkinlikte sahne alan Selçuk Balcı,söylediği şarkılarla Viranşehirlilere coşkulu bir gece yaşattı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konser alanında Selçuk Balcı'nın seslendirdiği yöresel türkü ve Karadeniz şarkıları eşliğinde halay ve horon oynayarak eşlik eden vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi.

Konserin ardından Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci Selçuk Balcı'ya plaket ve çiçek takdim etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel