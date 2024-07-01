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Şanlıurfa'da Serinlemek İsterken Boğulan Genç

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Şanlıurfa'da serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan İbrahim Alpak (13), boğuldu. Olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ve dalgıç polisler sevk edildi. Alpak'ın cansız bedeni, suya girdiği yerden 40 kilometre uzaklıkta bulundu.

ŞANLIURFA'da serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan İbrahim Alpak (13), boğuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Anaz Mahallesi'ndeki sulama kanalında meydana geldi. Serinlemek için sulama kanalına giren İbrahim Alpak, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Alpak'ın kaybolduğunu görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, sağlık ve dalgıç polisler sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu Alpak'ın cansız bedeni, suya girdiği yerden yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulundu. Alpak'ın cenazesi, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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