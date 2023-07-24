Şanlıurfa'da Serinlemek İçin Kanala Giren İki Kuzen Kayboldu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren iki kuzen, akıntıya kapılarak kayboldu. Olay yerine gelen ekipler arama çalışmalarına devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren iki kuzen, akıntıya kapılarak kayboldu.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Birecik ilçesine bağlı Mezra Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için sulama kanalına giren yaşları 13 ile 16 arasında değişen ve aynı isimde olan İ.H.A. adlı iki kuzen, akıntıya kapılarak kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden Dalgıç Polis, Jandarma ve Birecik Sahil Güvenlik ekipleri, kanalda arama çalışması başlattı. Ekiplerin su yüzeyinde bot yardımı ile arama çalışmaları sürüyor. - ŞANLIURFA