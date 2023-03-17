Şanlıurfa'da sel felaketinde can kaybı 16'ya çıktı, 1 kişi aranıyor (5)

3 BAKANDAN SEL BÖLGESİNDE İNCELEMEMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Maliye ve Hazine Bakanı Nureddin Nebati, sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'nın Süleymaniye Mahallesi'nde inceleme yaptı.

3 BAKANDAN SEL BÖLGESİNDE İNCELEME

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Maliye ve Hazine Bakanı Nureddin Nebati, sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'nın Süleymaniye Mahallesi'nde inceleme yaptı. Ekiplerin çalışmalarını takip eden bakanlar, son duruma ilişkin Vali Salih Ayhan'dan bilgi aldı.

Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA,