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Şanlıurfa'da Şehit Aileleri ve Gaziler PKK'ya Tepki Gösterdi

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Şanlıurfa'da Gazi ve Şehit Aileleri Derneği'nde bir araya gelen şehit yakınları ve gaziler, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için tepki gösterdi. Türk bayrağı önünde toplanan grup, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı attı. Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, terör ve şiddetin amacına ulaşamayacağını belirterek, terör örgütü PKK'yı lanetledi ve şehitlerin kanlarının yerde kalmayacağını vurguladı.

Şanlıurfa'da şehit aileleri ve gaziler, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, son dönemde şehit olan askerler için Şanlıurfa Gazi ve Şehit Aileleri Derneği'nde bir araya gelen şehit yakınları ve gaziler, Türk bayrağı önünde "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, yaptığı açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Terör ve şiddetin hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını belirten Yavuz, ülkenin terörle kararlı bir şekilde mücadelesini sürdürdüğünü söyledi.

Terör örgütü PKK'yı lanetleyerek şehitlerin kanlarının yerde kalmayacağını vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Terörle mücadelede aynı hatalar yapılmaya devam edilirse bu terör bitmez. 90'lı yıllarda terörle mücadele ederken, o yıllarda doğan çocuklarımızı, bugün kucağımızda toprağa şehit vermemek için yeni tedbirleri almamız şart olmuştur. Her şeyimizi sizlere borçlu olduğumuz aziz şehitlerimiz, mübarek kanlarınızla yoğurduğunuz bu kutsal topraklarda huzurla uyumanız için bizler, emanet ettiğiniz vatanımızı, bayrağımızı ve mukaddesatımızı gelecek nesillere koruyarak teslim edeceğimize söz veriyoruz. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun."

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa PKK Terör Güncel Haberler

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