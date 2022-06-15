Şanlıurfa'da şarampole devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da şarampole devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı

AA - Cuma Sarı - Güncel
 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da şarampole devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde pikabın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde pikabın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

M.Y. (48) idaresindeki 72 AAF 260 plakalı pikabın, Siverek-Çermik kara yolu 10. kilometresi Bayırözü Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan T.G. (31) 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Cuma Sarı - Güncel

Şanlıurfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title