Şanlıurfa'da şarampole devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde pikabın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde pikabın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
M.Y. (48) idaresindeki 72 AAF 260 plakalı pikabın, Siverek-Çermik kara yolu 10. kilometresi Bayırözü Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan T.G. (31) 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Cuma Sarı - Güncel