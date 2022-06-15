Şanlıurfa'da şarampole devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde pikabın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde pikabın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. M.Y. (48) idaresindeki 72 AAF 260 plakalı pikabın, Siverek-Çermik kara yolu 10. kilometresi Bayırözü Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan T.G. (31) 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA / Cuma Sarı - Güncel Şanlıurfa Güncel Haberler

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