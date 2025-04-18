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Şanlıurfa'da Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Şanlıurfa'da Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
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Siverek-Diyarbakır kara yolunda meydana gelen kazada, İ.S. idaresindeki otomobil şarampole devrildi. Sürücü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

İ.S. idaresindeki 63 EM 904 plakalı otomobil, Siverek- Diyarbakır kara yolu 10'uncu kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
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