Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü, ağır yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü, ağır yaralandı.
Ali A'nın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kırsal Yoğunca Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel