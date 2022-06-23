Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Siverek- Viranşehir kara yolunun 10. kilometresi Yücelen Mahallesi yakınlarında, F.K. (27) idaresindeki 66 LS 982 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile H.A. (31), A.T (30), A.A. (33), Ö.H.T (4), S.A. (7) ve K.A. (3) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Cuma Sarı - Güncel