ŞANLIURFA - Şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Haberler

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ŞANLIURFA - Şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

AA - Cuma Sarı - Güncel
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Zekai Ç. idaresindeki 31 AET 305 plakalı otomobil, Siverek-Hilvan kara yolunun 10'uncu kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Sürücü ile Fatıma Ç, Nurettin Ç, Sıdıka B. ve Kemal Ç. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, yaralıları Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

AA / Cuma Sarı - Güncel

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