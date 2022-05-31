ŞANLIURFA - Şarampole devrilen otomobildeki 2 kişiden biri öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ŞANLIURFA - Şarampole devrilen otomobildeki 2 kişiden biri öldü

AA - Cuma Sarı - Güncel
 - Güncelleme:

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yunus Karakurt (29) idaresindeki 33 EAY 77 plakalı otomobil, Güvenli Mahallesi yolunda şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Karakurt ile otomobildeki Emrah Efe (28), 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Emrah Efe, kurtarılamadı.

Efe ile Karakurt'un Güvenli İsmail Hakkı Bucak İlkokulu'nda öğretmen oldukları öğrenildi.

AA / Cuma Sarı - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title