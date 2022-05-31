ŞANLIURFA - Şarampole devrilen otomobildeki 2 kişiden biri öldü - Haberler

ŞANLIURFA - Şarampole devrilen otomobildeki 2 kişiden biri öldü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Yunus Karakurt (29) idaresindeki 33 EAY 77 plakalı otomobil, Güvenli Mahallesi yolunda şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Karakurt ile otomobildeki Emrah Efe (28), 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Emrah Efe, kurtarılamadı.
Efe ile Karakurt'un Güvenli İsmail Hakkı Bucak İlkokulu'nda öğretmen oldukları öğrenildi.
AA / Cuma Sarı - Güncel