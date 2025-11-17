Şanlıurfa'da Şarampole Devrilen Otomobilde 4 Yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Nureddin Uçar (53) idaresindeki 44 ABE 012 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolunun 30. kilometresindeki Çepni Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada araçtaki Miyase (44), Serhat (24), Cihan (14) ve Yunus Emre Uçar (12) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.