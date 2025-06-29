Şanlıurfa'da Şarampole Devrilen Otomobilde 3 Yaralı

Şanlıurfa'da Şarampole Devrilen Otomobilde 3 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2'si çocuk, 3 kişi yaralandı.

Mustafa Ertürk (42) yönetimindeki 34 JD 8264 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 10'uncu kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile Asel Sultan (10) ve Muhammed Ali Ertürk (10) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
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