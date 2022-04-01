Şanlıurfa'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Haberler

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Şanlıurfa'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

AA - Cuma Sarı - Güncel
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Şanlıurfa'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Celal Özkan (21) idaresindeki 43 SA 109 plakalı hafif ticari araç, Siverek - Hilvan kara yolunun 10'uncu kilometresinde sürücüsünün kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Cuma Sarı - Güncel

Celal Özkan, Şanlıurfa, Tragger, Güncel, Haberler

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