Şanlıurfa'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Celal Özkan (21) idaresindeki 43 SA 109 plakalı hafif ticari araç, Siverek - Hilvan kara yolunun 10'uncu kilometresinde sürücüsünün kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Cuma Sarı - Güncel