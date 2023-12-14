Şanlıurfa'da şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen kazada, Hidayet Ö. tarafından kullanılan beton mikseri şarampole devrildi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'da şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.
Hidayet Ö'nün kullandığı 63 YV 888 plakalı beton mikseri, Eyyübiye ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.