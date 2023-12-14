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Şanlıurfa'da şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

14 Aralık 2023 21:09 Güncelleme: 21:11 Abone Ol

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen kazada, Hidayet Ö. tarafından kullanılan beton mikseri şarampole devrildi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.