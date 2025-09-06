Şanlıurfa'da Şarampole Devrilen Araçta 4 Yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada, şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
M.Ş. idaresindeki 31 TU 699 plakalı otomobil, Siverek-Çermik kara yolunun 15. kilometresinde, Güvercin Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki R.D, Ö.F.D. ve E.S.D. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.