Şanlıurfa'da Saman Yüklü Tır Yangını

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde seyir halindeyken alev alan saman yüklü tır, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde seyir halindeyken alev alan saman yüklü tır kullanılamaz hale geldi.

Şanlıurfa-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun 3. kilometresinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 63 K 3679 plakalı saman yüklü tırda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibinin 4 araç 12 personelle müdahale ederek söndürdüğü yangında, tır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti hakkında şiddet iddiası

Ünlü çift hakkında şok iddia! Komşular yaşananlara şahit oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sendika başkanı resti çekti, memurun zam pazarlığı çıkmaza girdi

Sendika başkanı resti çekti, memurun zam pazarlığı çıkmaza girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.