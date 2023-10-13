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Şanlıurfa'da sahte temizlik ürünü operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada sahte temizlik ürünleri ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı.