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Şanlıurfa'da sahte temizlik ürünü operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

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Şanlıurfa'da Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada sahte temizlik ürünleri ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da sahte temizlik ürünü operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün X sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğünce sahte temizlik ürünlerine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda 1 ton 285 kilogram yumuşatıcı, 3 ton 802 kilogram toz deterjan, 21 kilogram şampuan ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA / Güncel

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