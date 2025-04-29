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Şanlıurfa'da Sahte Sağlık Raporu İle İlgili 30 Kişi Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da Sahte Sağlık Raporu İle İlgili 30 Kişi Gözaltına Alındı
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Şanlıurfa'da sağlık raporu usulsüzlüğü kapsamındaki soruşturmada, hastane yöneticileri ve sağlık çalışanlarının da aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, sahte sağlık raporu hazırlayanlar ve bu belgeleri alanlara yönelik düzenlendi.

ŞANLIURFA merkezli sağlık raporu usulsüzlüğü soruşturmasında 30 şüpheli, gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma kapsamında; hastane yöneticileri ile sağlık çalışanlarının da aralarında olduğu bazı kişilerin, askere gitmek istemeyenlere para karşılığında sahte sağlık raporu hazırladığını tespit etti. Bu kişilere 'askerliğe elverişsiz' raporu verilirken, jandarma 3 ilde harekete geçti. Usulsüz rapor hazırlayanlar ile alanlara yönelik Şanlıurfa, Gaziantep ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 30 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda hastane evrakı ile askerlik şubelerinden alınmış belgeler ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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