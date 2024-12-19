Şanlıurfa'da Sahte Bal Şurubu Operasyonu
Şanlıurfa'da otoyolda durdurulan bir kamyonette, sahte bal yapımında kullanılacağı değerlendirilen 2 ton etiketsiz ve faturasız bal şurubu ele geçirildi. Araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
Şanlıurfa'da sahte bal yapımında kullanılacağı değerlendirilen etiketsiz ve faturasız 2 ton bal şurubu ele geçirildi.
Otoyol jandarma ekipleri, takibe aldığı bir kamyoneti Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu Gişeler mevkisinde durdurdu.
Araçta faturasız ürünlerin tespit edilmesi üzerine durum Karaköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde, kamyonette 2 ton etiketi ve faturası belli olmayan bal şurubu tespit edildi.
Ürünlere imha edilmek üzere el konulurken araç sürücüsü Ş.Ö'ye idari para cezası kesildi.