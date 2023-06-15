Şanlıurfa'da Sahte Altın Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı

ŞANLIURFA'da, kaçak atölyelerde basılan ayarı düşük altınları piyasaya sürüp sahtecilik ve dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 11 şüpheli, operasyonla yakalandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ; kent merkezi ile Suruç ve Birecik ilçelerindeki atölyelerde gerçeğinden ayırt edilmesi zor olan ayarı düşük sahte altın basılıp kuyumculara bozdurarak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmada şüphelileri saptayan ve harekete geçen ekipler, çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, bazı adreslerin imalathaneye dönüştürüldüğü belirlenirken, aramalarda da 80 cumhuriyet altını, 40 çeyrek altın, 1 reşat altın ile 43 tarihi eser niteliğinde olan sikke ve 8 altın basmak için kullanılan demir kalıp ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekiplerin gözaltına aldığı, ismi açıklanmayan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.