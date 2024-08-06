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Şanlıurfa'da sahipsiz köpek saldırısı: Adam serçe parmağını kaybetme riskiyle karşı karşıya

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yürüyüş yapan Şeyhmus Yılmaz, sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı ve serçe parmağını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Yılmaz, köpeklerin toplanması ve önlem alınması gerektiğini belirtti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yürüyüş yaptığı caddede sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan Şeyhmus Yılmaz, serçe parmağını kaybetme riski yaşıyor.

Bağlar Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Yılmaz, 3 Ağustos'ta yürüyüş yaptığı caddede bir grup sahipsiz köpekle karşılaştı.

Köpeklerden birinin saldırısından kendi çabasıyla kurtulan Yılmaz, telefonla aradığı yakınları tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sol elinden ve bacaklarından yara alan Yılmaz, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Şeyhmus Yılmaz, AA muhabirine, cumartesi günü akşamı yürüyüşe çıktığını, 5-6 sahipsiz köpeğin kendisine doğru yöneldiğini, bir tanesinin de saldırdığını söyledi.

Köpeklerden birinin aniden üzerine saldırdığını ve elini ısırdığını kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Isırmayla kolumdaki demir kordonlu saatim üçe bölündü. Yumruk atmaya başlayınca köpekler kaçmaya başladı. Saldırıdan korkmadığım için kurtulabildim ancak benim yerimde korkan biri olsaydı daha fena ve kötü olabilirdi. Köpekler kaçınca oğlumu aradım ve hemen gelmesini istedim. Hastaneye gittikten sonra müdahale ettiler, çok şükür saldırıdan ucuz kurtuldum. Bunu ben yaşadım başkaları yaşamamalı. Bu köpeklere karşı önlem alınması gerekiyor, mutlaka toplanmalı. Bu mahallede çocuklar, kadınlar ve erkekler bu caddede yürüyüşe çıkıyor. Başkasının zarar görmesini istemiyorum."

"Parmağımın ne olacağı belli değil"

Serçe parmağının kopmak üzere olduğunu dile getiren Yılmaz, "Elim komple paramparça durumda serçe parmağım kopmak üzere. Dikiş atıldı ama durum pek iyi sayılmaz. Kırık ve sinirler kopuk, dikiş atıldı ama hala da sıkıntılı durumda. Parmağımın ne olacağı belli değil. Gerçi elimin tamamı yara içinde ve yara yerleri de kötü. Aşıları yaptırdım, 2 doz aşı daha olacağım." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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