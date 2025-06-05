Şanlıurfa'da Sahipsiz Hayvanlarla İlgili Önemli Adımlar

Şanlıurfa'da Sahipsiz Hayvanlarla İlgili Önemli Adımlar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, mayıs ayında ilçe belediyeleri tarafından toplanan 1900 sahipsiz hayvanın bakımevlerine yerleştirildiğini açıkladı. Şıldak, toplamda 5 bin sahipsiz hayvanın bakımevlerinde olduğunu ve sokaktaki hayvanları koruma amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentte mayıs ayında ilçe belediyeleri tarafından 1900 sahipsiz hayvanın toplanarak bakımevlerine yerleştirildiğini söyledi.

Vali Şıldak, AA muhabirine, sahipsiz hayvanlar konusunda Şanlıurfa genelinde valilik koordinasyonunda etkili bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin bakımevlerinde bulunan sahipsiz hayvan sayısının 5 bin civarında olduğunu bildiren Şıldak, şunları kaydetti:

"Mayıs ayı içinde tam kapasite olmamakla birlikte ilçe belediyelerimiz tarafından 1900 sahipsiz hayvan toplandı. Şu anda Büyükşehir Belediyemizin ve ilçe belediyelerimizin bakımevlerinde bulunan sahipsiz hayvan sayısı 5 bin civarındadır. Bu sayı aslında ilk aşama için iyi bir sayı ama henüz yeterli değil. Bütün çalışmalar tamamlanmadı. Ancak bir takvim oluşturduk ve bu takvime mümkün mertebe uyulması için büyük bir gayretle çalışmaları sürdürüyoruz."

Sokakta ve kırsalda sahipsiz hayvanların tamamını bakımevlerinde muhafaza etmeyi hedeflediklerini dile getiren Şıldak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Takibimiz ve bu konudaki rehberliğimiz, gayretimiz devam edecek. Tarım ve Orman Bakanlığımızın ciddi bir desteği söz konusu. Bilindiği üzere ilimizde maalesef kuduz vakaları ve insan ölümlerinin gerçekleştiği ender illerden biri olması durumuyla karşı karşıyayız. Bu nedenle bizim bu konuda çok daha hızlı adımlar atmamız ve belediyelerimizin bu çabalarını destekleyerek onlara süreci tamamlatmamız gerekiyor. Beklentimiz bu yönde."

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 yıldır süren seçim husumetinde yine kan aktı: Baba ve oğul toprağa verildi

6 yıldır süren seçim husumeti! Kan gövdeyi götürdü
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Narin davasında itirafçı Nevzat'ın uykularını kaçıracak gelişme
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi

Süper Lig'de yılın imzası! İşte Cenk'in yeni adresi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor

Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor
John Obi Mikel'den ilginç yorum: Osimhen'i Arabistan'da görmek utanç verici

Eski dünya yıldızı Osimhen'e seslendi: Oraya gitmen utanç verici
Cemil Tugay'dan CHP'li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim

Grev krizini atlatan Cemil Tugay, CHP'ye öfkeli! Sözlerinde sitem var
Trabzonspor'da Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor
Almanya'da 'Filistin' tişörtü giyen Türk milletvekili Meclis'ten çıkarıldı

Almanya'da 'Filistin' hazımsızlığı! Türk milletvekili dışarı atıldı
Romulo'ya tarihi transfer teklifi

Romulo'ya tarihi teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.